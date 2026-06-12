  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Şimşek "Dezenflasyon süreci devam edecek” Gecikmeye rağmen başaracağız Silivri Belediyesi’ne operasyonda kimler var kimler! Başkan da var, şoför de! Türkiye küresel ticaretin merkez üssü oluyor! Bakan Uraloğlu dünya devlerini kıskandıracak milyar dolarlık projeleri resmen ilan etti! 13 tavukçuya kayyım atanması en çok Dervişoğlu’nu kızdırdı: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil! Barış Yarkadaş delegenin rüşvet iddiasını paylaştı ve sordu… “CHP şarkılarımı kullanmasın diyen sanatçılar utanırlar mı acaba?” Akit’e saldıran 28 Şubat zihniyetini savunan Davutoğlu’na sert tepki! “Jön Türkler’in mizah dergisi Beberuhi Davutoğlu ile yarışamaz” Üniversitede yolsuzluk soruşturmasında 41 sevk: 3,1 milyar TL kamu zararı! 45 proje başarıyla tamamlandı Kalkınmada Türkiye’nin katkısı çok büyük Murat Alan'dan CHP'li gruba sert tepki: "Hasmımızın gördüğü cevheri, hısmımız görüyor mu?" "Akit gerçekleri yazmaya devam edecek" 8 milyarlık yasa dışı bahis ağına operasyon! 80 şüpheli adliyeye sevk edildi
Aktüel İYC Gaziantep Şube Başkanı Arslan duyurdu! Gaziantep’te Yaz Etkinlikleri Programı için başvurular başladı…
Aktüel

İYC Gaziantep Şube Başkanı Arslan duyurdu! Gaziantep’te Yaz Etkinlikleri Programı için başvurular başladı…

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
İYC Gaziantep Şube Başkanı Arslan duyurdu! Gaziantep’te Yaz Etkinlikleri Programı için başvurular başladı…

İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Emin Arslan, Yaz Etkinlikleri Programı için başvuruların başladığını duyurdu. Arslan, “İlkokuldan liseye, tüm yaş grupları için eğitimlerin yanı sıra kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerin yer aldığı program kapsamında öğrenciler, hem eğlenecek hem de öğrenecek” dedi. Arslan, Gaziantepli tüm öğrencileri programa katılmaya davet etti.

İlim Yayma Cemiyeti (İYC) tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hayata geçirilen Yaz Etkinlikleri Programı için geri sayım başladı. 81 il genelinde program için başvurular başladı. İlkokuldan liseye kadar tüm yaş grupları için eğitim, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yer aldığı program kapsamında Gaziantep’te de başvurular alınmaya başlandı.

MEB’E BAĞLI OKULLARDA UYGULANACAK

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Emin Arslan, “Yaz döneminde öğrencilerin dini bilgilerini geliştirmeleri, sosyal ve kültürel etkinliklerden yararlanmaları ve eğlenerek öğrenmeleri amacıyla İlim Yayma Eğitim Merkezlerinde (İYEM), Şube Eğitim Merkezlerinde, yurtlarda ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda Yaz Etkinlikleri Programı uygulanmaktadır” dedi.

 

TÜM YAŞ GRUPLARI İÇİN EĞİTİM VE ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR

Yaz Etkinlikleri Programı’nın detaylarına değinen Arslan, “İlkokuldan liseye farklı yaş gruplarında yer alan öğrencilere yönelik eğitim ve etkinlikler içeriyor. Bu program, dini bilgilerin öğrenilmesi ve pekiştirilmesi için özel olarak tasarlandı. Programda Kur'an-ı Kerim, siyer, itikat, ibadet ve adabı muaşeret ve diğer dini konularda eğitimler veriliyor.”

ÖĞRENCİLER HEM ÖĞRENİYOR HEM DE SOSYALLEŞİYOR

Arslan, “Program kapsamında düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlikler arasında, sportif etkinlikler, sanatsal faaliyetler, geziler ve kamplar yer alıyor. Etkinlikler, uzman eğitmenler tarafından yönetilmekte ve interaktif yöntemle gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, dini bilgilerini güçlendirirken aynı zamanda sosyal etkileşimlerini artırma fırsatı bulacak.”

 

DOLU DOLU BİR YAZ ÇOCUKLARI BEKLİYOR

6 hafta sürecek olan Yaz Etkinlikleri kapsamında öğrencilerin, Sportif ve Kültürel aktiviteler ile gezi ve kamp programlarıyla dolu dolu bir yaz geçirmeleri sağlanacak.

GAZİANTEP’TE ETKİNLİK TARİHİ BELLİ OLDU

Gaziantep’te 6 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak etkinler, 14 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23