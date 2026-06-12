İYC Gaziantep Şube Başkanı Arslan duyurdu! Gaziantep’te Yaz Etkinlikleri Programı için başvurular başladı…

İlim Yayma Cemiyeti (İYC) tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hayata geçirilen Yaz Etkinlikleri Programı için geri sayım başladı. 81 il genelinde program için başvurular başladı. İlkokuldan liseye kadar tüm yaş grupları için eğitim, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yer aldığı program kapsamında Gaziantep’te de başvurular alınmaya başlandı.

MEB’E BAĞLI OKULLARDA UYGULANACAK

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Emin Arslan, “Yaz döneminde öğrencilerin dini bilgilerini geliştirmeleri, sosyal ve kültürel etkinliklerden yararlanmaları ve eğlenerek öğrenmeleri amacıyla İlim Yayma Eğitim Merkezlerinde (İYEM), Şube Eğitim Merkezlerinde, yurtlarda ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda Yaz Etkinlikleri Programı uygulanmaktadır” dedi.

TÜM YAŞ GRUPLARI İÇİN EĞİTİM VE ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR

Yaz Etkinlikleri Programı’nın detaylarına değinen Arslan, “İlkokuldan liseye farklı yaş gruplarında yer alan öğrencilere yönelik eğitim ve etkinlikler içeriyor. Bu program, dini bilgilerin öğrenilmesi ve pekiştirilmesi için özel olarak tasarlandı. Programda Kur'an-ı Kerim, siyer, itikat, ibadet ve adabı muaşeret ve diğer dini konularda eğitimler veriliyor.”

ÖĞRENCİLER HEM ÖĞRENİYOR HEM DE SOSYALLEŞİYOR

Arslan, “Program kapsamında düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlikler arasında, sportif etkinlikler, sanatsal faaliyetler, geziler ve kamplar yer alıyor. Etkinlikler, uzman eğitmenler tarafından yönetilmekte ve interaktif yöntemle gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, dini bilgilerini güçlendirirken aynı zamanda sosyal etkileşimlerini artırma fırsatı bulacak.”

DOLU DOLU BİR YAZ ÇOCUKLARI BEKLİYOR

6 hafta sürecek olan Yaz Etkinlikleri kapsamında öğrencilerin, Sportif ve Kültürel aktiviteler ile gezi ve kamp programlarıyla dolu dolu bir yaz geçirmeleri sağlanacak.

GAZİANTEP’TE ETKİNLİK TARİHİ BELLİ OLDU

Gaziantep’te 6 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak etkinler, 14 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.