IWBF Avrupa Ligi 3
1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, final maçında Gazişehir Gaziantep'i 66-51 yenerek, şampiyon oldu28 Nisan 2019 Pazar 15:25
İSTANBUL (AA) - Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) tarafından organize edilen Avrupa Ligi 3'de 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar şampiyon oldu.
İspanya'nın Vigo kentinde oynanan Avrupa Ligi 3'ün final maçında Türk takımları 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertli takım, ilk yarısını 35-22 önde kapattığı müsabakadan 66-51 galip ayrılarak, şampiyonluğa ulaştı.
İzmir Büyükşehir Belediyespor ise İtalya temsilcisi ASD Handicap Sport Varese'yi 79-41 mağlup ederek, ligi üçüncü bitirdi.
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