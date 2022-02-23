İttifakta muhafazakarlar uykuda! Kılıçdaroğlu'nun torbasından cinsel yönelim çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, etnik köken ve cinsel yönelim için yasal düzenleme vaadinde bulundu. Kılıçdaroğlu, "etnik köken" ve “cinsel yönelim”in yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacağını açıkladı.

Konuyla ilgili Manşetlerin Dili programında konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu çarpıcı ifadeler kullandı.

Çakallığa bakın şimdi! Etnik köken şu an yasa ile dezavantaj olmaktan çıkarılmamış mı? Yasalarda Türk’tür, Kürt’tür diye ayrım yapanlara ceza verilmiyor mu? Özel yerlerde, evleri kiralamada bile bunu yapanlar cezayı yiyor. Şu an inanç ve etnik köken konusunda yasa getirilmiş durumda. Bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu’nun taahhüt ettiği vaadi mevcut yasaları bilmemesinden kaynaklanıyor. Ama bir soru işareti koyacağım yanına. Acaba bilmemesinden mi yoksa çakallığından kaynaklı mı bunu yapıyor? Engellilik noktasında da herhangi bir dezavantaj yok. Cinsel yönelim konusunda İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. Kılıçdaroğlu ise bunu geri getireceğiz diyor. Sanki bu konularda insanlara ayrımcılık uygulanıyormuş gibi cinsel yönelimi de atmış. Muhafazakarlar da uyuma devam etsinler. Davutoğlu, Babacan ve Akşener böyle devam etsinler.