İTO’nun cep şubesi İTO Mobil devreye girdi

İstanbullu firmalar, e-imzalı faaliyet belgesi, dış ticaret belgeleri, tescil başvuru sonucu sorgulama, aidat sorgulama, ödeme dekontu sorgulama gibi işlemleri İTO Mobil uygulamasıyla yapabilecek. İTO’nun bilgi bankası, fuar, etkinlik gibi diğer birçok faaliyetine de uygulamadaki menü üzerinden erişilebilecek.

Girişler yüzde 73 arttı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “İnternet portalımız olan ito.org.tr’yi yenileme projemizin son halkası olan İTO Mobil uygulamamız yayına girdi. Üyelerimiz, mobil uygulamamızı cep telefonlarına yükleyebilecek ve tüm online işlemlerini artık cep uygulamamız aracılığıyla da gerçekleştirebilecek” ifadelerini kullandı. Bu hizmetin üyelerin işlerini hızlandıracağını umduklarını aktaran Avdagiç, “Odamız web portalını yenileyerek 2020 yılının hemen başında hizmete almıştık. İstatistikler genel ziyaretçi sayımızın yüzde 30, işlem hızının yüzde 52, online belge alımının yüzde 48 ve mobil cihazlardan girişlerin yüzde 73 arttığını gösteriyor. Bu da dijital dönüşüme verdiğimiz önemin üyelerimiz nezdinde yankı bulduğunu ve salgın döneminde işlerini kolaylaştırdığını ortaya koyuyor” değerlendirmelerini yaptı.