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Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç: Yeni anayasa vizyon katacak
Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç: Yeni anayasa vizyon katacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, odanın şubat ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, yeni anayasa çalışmalarının daha güçlü, daha büyük Türkiye’ye giden yolu açacağını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 09:51:00 -
İTO Başkanı Avdagiç: Yeni anayasa vizyon katacak

Avdagiç, “Yakında açıklanacağı duyurulan hukuk ve ekonomi reformu ile Cumhurbaşkanımızın çağrısını yaptığı yeni Anayasa çalışmalarının Türkiye’ye yeni bir vizyon katacağına inanıyoruz. Türkiye ilk defa anayasa değişikliği yerine, baştan sona sivil anlayışla yoğrulmuş bir anayasaya kavuşacaktır.” değerlendirmesinde bulundu. Avdagiç, “Vergi uygulamalarına ilişkin köklü değişiklik beklentilerimizin olduğunu belirtmek isterim. Bugün şirket bilançolarının gerçeği yansıtmamasının önemli bir sebebi, yeniden düzenlenmesi gereken vergi uygulamalarıdır. Burada Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, İcra-İflas Kanunu gibi pek çok kanun bütüncül bir yaklaşımla yeniden ele alınmalıdır” yorumunu yaptı.

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