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Aktüel

İtfaiyeden yılan operasyonu

Erzincan’da itfaiye ekipleri parkta bulunan yılanı bugün dışarı çıkan çocuklara zarar vermemesi için yakalayarak uygun bir yerde doğaya saldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 15:57:12 -
İtfaiyeden yılan operasyonu

Erzincan’da itfaiye ekipleri parkta bulunan yılanı bugün dışarı çıkan çocuklara zarar vermemesi için yakalayarak uygun bir yerde doğaya saldı.


Erzincan’da saat 12.51’de 110’a gelen ihbarda merkez Demirkent mevki Arı Park olarak bilinen yerde yılan olduğu bildirildi. İhbar üzerine itfaiye müdürlüğü kurtarma ekibi hemen olay yerine hareket etti. Olay mahalline ulaşan itfaiye ekibi, Arılı Park’ta bulunan vatandaşların yönlendirmesi ile yılanın yerini tespit edip büyük bir titizlikle yakaladı. Yakalanan yılan zarar görmemesi için şehir dışarısında güvenli bir noktada tekrar doğaya bırakıldı.

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