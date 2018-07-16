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İtfaiye eri ve zabıta memuru 2018 personel alım başvuru şartları

İtfaiye eri ve zabıta memuru alımı için yayımlanan KPSS 2018 alım ilanına başvurular 16 Temmuz’da başladı. KPSS 50 puanıyla en az lise mezunu adayların son başvuru tarihi ise 25 Temmuz.İtfaiye, zabıta memuru alım başvuru şartları nedir? Zabıta memuru ve itfaiye eri başvuruları nereye yapılacak?

16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:00
İtfaiye eri ve zabıta memuru 2018 personel alım başvuru şartları

İtfaiye eri ve zabıta memuru alımı için yayımlanan KPSS 2018 alım ilanına başvurular 16 Temmuz’da başladı. KPSS 50 puanıyla en az lise mezunu adayların son başvuru tarihi ise 25 Temmuz. İtfaiye, zabıta memuru alım başvuru şartları nedir? Zabıta memuru ve itfaiye eri başvuruları nereye yapılacak?

Kırşehir Mucur Belediyesi yayımladığı personel alım ilanında 10 İtfaiye eri alımının yapacağını açıkladı. Mucur Belediyesi’nin itfaiye eri alım ilana göre İtfaiye alımlarına Lisans ve lise mezunu adaylar itfaiye eri ilanına başvuru yapabilecek.  Mucur Belediyesi yayımladığı ilanında ayrıca 8 Zabıta alımı yapacak. Zabıta Memuru alımlarına ise lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar başvuruda bulunabilecekler. İftaiye alımlarına ilişkin şartlar şöyle: 2016 yılı KPSSP3, KPSSP93, KPSS94 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları. İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 İTFAİYE ERİ VE ZABITA MEMURU BAŞVURULAR BELEDİYEYE ŞAHSEN YAPILACAK

İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alım ilanlarına başvuru yapacak adayların başvurularını 16-25 Temmuz tarihine kadar yapabilecekler. İlana başvurular ilan metninde yer alan evraklar ile birlikte Mucur Belediyesine şahsen yapılacaktır.  İlana başvurular sırasında talep edilen evrakların listesi şöyle; İş Talep Formu Kurumdan temin edilecektir. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi, Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi, Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi, KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı, Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, İtfaiye Eri kadrosuna atanacaklar için en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 2 Fotoğraf.

Sivas Güneykaya Belediyesi 3 farklı pozisyonda personel alımı yapacağını duyurdu. Kurum yayımladığı ilan metninde, Önlisans mezunu Tahsildar, Lise mezunu mezunu Hizmetli ve Lisans mezunu Zabıta alımı yapacak. Kamu Personeli Seçme Sınavı puan sıralamasına göre yapılacağı ilan edilen personel alımlarına başvuru yapacak adayların ise ilgili puan türünden en 60 puan almış olmaları talep ediliyor. Başvurular bizzat belediyeye başvurularak yapılacaktır.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:00
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