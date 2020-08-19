İtfaiye ekipleri, kuş yavrusunu düştüğü yuvasına yerleştirdi
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde yuvadan düşen güvercin yavrusu, yeniden yerine yerleştirildi.
İlçede Kallar Mahallesi 15 Temmuz Meydanı'nda Keban Belediyesi hizmet binasında klima arkasında bulunan yuvadan bir güvercin yavrusu düştü.
Düşen kuş yavrusunu bir kedinin kaparak götürdüğünü gören vatandaşlar, kuşu kedinin ağzından kurtararak itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye ekibi, güvercin yavrusunu merdivenli araçla yuvasına geri bıraktı.