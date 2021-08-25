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Aktüel İtfaiye aracı kaza yaptı: Yaralılar var
Aktüel

İtfaiye aracı kaza yaptı: Yaralılar var

Konya'da itfaiye aracı ile 2 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 23:21:00 -
İtfaiye aracı kaza yaptı: Yaralılar var

Konya'da itfaiye aracı ile 2 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde Azerbaycan ile Gazze Caddesi kavşağında itfaiye aracı, 2 otomobil ve 1 kamyonetle çarpıştı.

Kazada 3'ü itfaiye eri olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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