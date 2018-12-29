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İtalya'yı Ronaldo fırtınası vurdu!

İtalya devi Juventus, kendi sahasında konuk ettiği Sampdoria'yı Ronaldo'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

29 Aralık 2018 Cumartesi 17:23
İtalya'yı Ronaldo fırtınası vurdu!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Sampdoria'yı 2-1 yendi.

Ligde geçen hafta Atalanta deplasmanında puan kaybeden lider Juventus, 19. hafta mücadelesinde Sampdoria'yı ağırladı.

Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 2. dakika attığı golle siyah-beyazlıların 1-0 öne geçtiği maçta, konuk ekip 33. dakikada Fabio Quagliarella'nın penaltı golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Juventus sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı

Juventus'un 65. dakikada kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Ronaldo, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımı adına bir kez daha üstünlüğü sağladı.

Sampdoria'nın 90+2. dakikada attığı gol, Video Yardımcı Hakem incelemesi sonrası iptal edilince, Juventus sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 53'e çıkaran Juventus, Serie A tarihinin en iyi ilk yarı performansına imza attı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 17:23
  1. İtalya
  2. Portekiz
  3. Juventus

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