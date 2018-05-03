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İtalyanlar resmen duyurdu! Galatasaray Bastien'i transfer ediyor

İtalyan medyası Galatasaray'ın Cheivo'nun yıldız oyuncularından Bastien'i transfer edeceğini duyurdu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 03:18
İtalyanlar resmen duyurdu! Galatasaray Bastien'i transfer ediyor

ŞAMPİYONLUK mücadelesi veren G.Saray bir yandan önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İtalyan basınına göre; CimBom, Cheivo’nun orta saha oyuncusu Samuel Bastien’i istiyor. Haberde  görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiği belirtildi.  Bu sezon Cheivo forması altında 19 karşılaşmaya çıkan Bastien, 1 gol atarak takımına katkı sağladı. 

2019’DA BİTİYOR 

22 yaşındaki Belçikalı futbolcunun 2016 yazında Anderlecht’ten transfer olduğu Chievo ile 2019 sezonunun sonuna dek sözleşmesi bulunuyor. Baş mevkii merkez orta saha olan oyuncu, 10 numara ve defansif orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Cim Bom’un oyuncuyu yuuzun süredir takip ettiği biliniyor.

Kaynak:Akşam

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 03:18
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  3. Samuel Bastien
  4. Cheivo
  5. İtalya
  6. İtalya Serie A

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