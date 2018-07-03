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İtalyan ekibine büyük şok! 15 puanları silindi

İtalya İkinci Lig ekiplerinden Foggia Kulübüne, İtalya Futbol Federasyonu tarafından 15 puan silme cezası verildi.

03 Temmuz 2018 Salı 14:49
İtalyan ekibine büyük şok! 15 puanları silindi

İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) kulüplerinden Foggia'ya 15 puan silme cezası verildi.

İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2015-2017 yıllarına ait kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamaları nedeniyle Foggia Kulübünün 2018-2019 sezonuna eksi 15 puan ile başlayacağı bildirildi.

TEKNİK DİREKTÖR 3 AY MEN MEN CEZASI ALDI

Öte yandan söz konusu dönemde Foggia'da görev yapan Sassuolo'nun teknik direktörü Roberto de Zerbi'ye ise 3 ay men cezası verildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 14:49
  1. İtalya
  2. Futbol
  3. Foggia

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