THY- Euroleague
0553 313 94 23

İtalyan efsanesi Burak Yılmaz'ı istedi

Trabzonspor'da yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'a eski kulübü Guangzhou Evergrande talip oldu.

19 Aralık 2018 Çarşamba 15:52
İtalyan efsanesi Burak Yılmaz'ı istedi

Trabzonspor’da kadro dışı kalan Burak Yılmaz’ın menajeri, Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'yi çalıştıran Fabio Cannavaro ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve bordo-mavili kulüpten ayrılması beklenen Burak Yılmaz, rotayı yeniden Çin'e çevirdi.

Cannavaro istedi

İsmi Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Burak’ın menajeri Özkan Doğan, Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'yi çalıştıran Fabio Cannavaro ile İtalya'nın Napoli kentinde görüşme gerçekleştirdi. Menajer Doğan, İtalyan çalıştırıcıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

Transfer için şartlar konuşuldu

Çin'de sezonun bitmesiyle takımdan ayrılan ve Galatasaray’ın da listesinde olan Alan Carvalho'nun boşluğunu Burak Yılmaz ile doldurmayı planlayan Cannavaro ile transferle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunan menajer Doğan’ın, İtalyan efsanesiyle Burak Yılmaz’ın şartlarını konuştuğu aktarıldı.

Çin'e sıcak bakıyor

33 yaşındaki golcünün de kariyerinin son döneminde şartların oluşması halinde yeniden Çin'e dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 15:52
  1. Trabzonspor
  2. Cannavaro
  3. Çin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinüzitin belirtileri neler?
    1. Sinüzitin belirtileri neler?
    2. Sahte rakı hayatına mal oldu
    3. İngiliz iş dünyasının siyasilere..
    4. ABD'nin Suriye'den tamamen çekilmeyi..
    5. Mehmet Ağar'dan çarpıcı analiz! 'ABD..
    6. 2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi
    7. Trump'tan flaş Suriye açıklaması
    8. İbneliği öven röportaja çok sert..
    9. Yemekten sonra ceviz yerseniz...
    10. Schneider Electric'e "Sanayide..
    11. Osmanlı Beyliği'nin ilk başkenti olan..
    12. Toyota “en sorunsuz”otomobil markası..
    13. Altın fiyatları
    14. İki ülkeden tarihi karar! Asker..
    15. Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi
    16. 'Kuş' hikayesi
    17. Macron'un sarı yelekliler için aldığı..
    18. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    19. Ana baba hakkı
    20. Uyuşturucu satıcılarına operasyon
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti