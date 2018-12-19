İtalyan efsanesi Burak Yılmaz'ı istedi
Trabzonspor'da yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'a eski kulübü Guangzhou Evergrande talip oldu.19 Aralık 2018 Çarşamba 15:52
Trabzonspor’da kadro dışı kalan Burak Yılmaz’ın menajeri, Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'yi çalıştıran Fabio Cannavaro ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.
Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve bordo-mavili kulüpten ayrılması beklenen Burak Yılmaz, rotayı yeniden Çin'e çevirdi.
Cannavaro istedi
İsmi Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Burak’ın menajeri Özkan Doğan, Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'yi çalıştıran Fabio Cannavaro ile İtalya'nın Napoli kentinde görüşme gerçekleştirdi. Menajer Doğan, İtalyan çalıştırıcıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.
Transfer için şartlar konuşuldu
Çin'de sezonun bitmesiyle takımdan ayrılan ve Galatasaray’ın da listesinde olan Alan Carvalho'nun boşluğunu Burak Yılmaz ile doldurmayı planlayan Cannavaro ile transferle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunan menajer Doğan’ın, İtalyan efsanesiyle Burak Yılmaz’ın şartlarını konuştuğu aktarıldı.
Çin'e sıcak bakıyor
33 yaşındaki golcünün de kariyerinin son döneminde şartların oluşması halinde yeniden Çin'e dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.
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