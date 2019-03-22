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İtalyan basını yazdı! Yıldız futbolcu bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gelecek

İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Kolombiyalı yıldızı Zapata, Fenerbahçe ile anlaşmaya çok yakın.

22 Mart 2019 Cuma 15:18
İtalyan basını yazdı! Yıldız futbolcu bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gelecek

Önümüzdeki sezon savunma hattına bir ya da iki transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe rotasını yeniden İtalya'ya çevirdi. Martin Skrtel'in durumuna göre hareket edecek olan Fenerbahçe gündemine Kolombiyalı stoper Cristian Zapata'yı aldı. İtalyan basını Zapata'nın Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yakın olduğunu açıkladı.

Yıllık 2 milyon dolardan 2 senelik teklif

Milannews24'da yer alan bilgiye göre, sezon sonunda Milan'dan ayrılmak isteyen Kolombiyalı stoper Zapata için Fenerbahçe iddiasını gündeme getirdi. Haberde Martin Skrtel ile sözleşme uzatma pazarlığını sürdüren Fenerbahçe'nin Zapata'ya yıllık 2 milyon dolardan 2 senelik bir teklif önerdiği ve Kolombiyalı yıldızın bu teklife olumlu yaklaştığı belirtildi.

Bonservis bedeli ödenmeyecek

Fenerbahçe yönetimi gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Zapata'yı transfer etmesi halinde herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:18
  1. Fenerbahçe
  2. İtalya
  3. Cristian Zapata
  4. bonservis bedeli
  5. Martin Skrtel

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