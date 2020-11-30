  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İtalya'dan Macaristan ve Polonya'nın veto kararına tepki
Aktüel

İtalya'dan Macaristan ve Polonya'nın veto kararına tepki

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, vetolara rağmen salgının ekonomik sonuçlarına karşı AB'nin hazırladığı kurtarma programının durdurulmasına izin vermemeleri gerektiğini söyledi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 20:41:22 -
İtalya'dan Macaristan ve Polonya'nın veto kararına tepki

ZAGREB (AA) - İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik sonuçlarına karşı Avrupa Birliği (AB) tarafından hazırlanan kurtarma programının Macaristan ve Polonya tarafından veto edilmesine tepki gösterdi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de mevkidaşı Gordan Grlic Radman ile ortak basın toplantısı düzenleyen Di Maio, toplam 1,8 milyar avroluk 2021-2027 yılları bütçesi ve kurtarma programı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Di Maio, iki ülkenin veto kararına rağmen kurtarma programının durdurulmasına izin vermemeleri gerektiğini belirterek, söz konusu programın salgınla mücadele için çok önemli ve gelecek nesiller için kilit öneme sahip olduğunu ifade etti.

İtalyan ve Hırvat bakanlar, imzaladıkları ortak açıklamada, AB'nin Güneydoğu Avrupa bölgesinde genişlemesinin önemini de vurguladı.

Radman, AB'nin Güneydoğu Avrupa'daki genişlemesinin, bölge ülkelerinin istikrarı ve iyi komşuluk ilişkileri açısından çok önemli olduğunu söyledi.

- Macaristan ve Polonya'nın veto kararı

Bu arada, Macaristan ile Polonya AB bütçesindeki fonların dağıtımını hukukun üstünlüğüne bağlayan mekanizmaya karşı çıkıyor.

İki ülke, bu mekanizmanın kendilerine karşı kullanılacağından çekindiklerinden, oy birliği gereken bütçe ve kurtarma programı paketini veto ediyor.

AB üyesi 27 ülkenin liderleri, temmuzda yaptıkları zirvede, salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma programı ve AB'nin 2021-2027'deki bütçesini içeren yaklaşık 1,8 trilyon avroluk pakette uzlaşmıştı.

Geçen günlerde ise Avrupa Parlamentosu (AP) ile AB Konseyi Dönem Başkanı Almanya, birlik fonlarının hukukun üstünlüğü koşuluna bağlanması ve bazı programlara ilave kaynak sağlanmasında siyasi uzlaşı sağladı.

Bu uzlaşıya göre, hukukun üstünlüğü konusunda eksikleri olan bir AB üyesi ülkenin fonları kesintiye uğrayabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
14 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Kritik toplantı öncesi flaş açıklama
Korona Virüs

14 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Kritik toplantı öncesi flaş açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yeni tedbirlerin görüşüleceği kabine toplantısı öncesi yaptığı..
CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'a skandal istifa çağrısı!
Gündem

CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'a skandal istifa çağrısı!

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüs üzerinden rant sağlamaya çalışarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifa çağrısında bulunm..
Joe Biden'ın yeni adayı Silivrili çıktı
Dünya

Joe Biden'ın yeni adayı Silivrili çıktı

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, İç Güvenlik Bakanı olarak Alejandro Nicholas Mayorkas'ı aday gösterdi. Mayorkas, soyunun Silivri dolayların..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay