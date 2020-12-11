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Aktüel İtalya'da yapılan bir çalışma Kovid-19'un geçen yıl ülkede olduğunu ortaya koydu
Aktüel

İtalya'da yapılan bir çalışma Kovid-19'un geçen yıl ülkede olduğunu ortaya koydu

Yeniakit Publisher
2020-12-11 13:24:07 -
İtalya'da yapılan bir çalışma Kovid-19'un geçen yıl ülkede olduğunu ortaya koydu

ROMA (AA) - İtalya'da yapılan bilimsel bir araştırma, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Kasım 2019'da zaten İtalya'nın kuzeyinde olduğunu ortaya çıkardı.

"Emerging Infectious Diseases" isimli dergide yayımlanan Milano Üniversitesinin çalışmasına göre, ülkede resmi ilk Kovid-19 vakasının kaydedildiği 21 Şubat 2020'den 3 ay kadar önce "SARS-CoV-2" olarak da bilinen Kovid-19’un zaten İtalya’da dolaşımda olduğunu gösterdi.

Söz konusu araştırmaya göre, Milano yakınlarında yaşayan 4 yaşındaki bir çocuktan alınan salgıdan sürüntü (swab) örneğinin, Çin'in Vuhan kentinde patlak veren virüsün erken türüyle yüzde 100 uyum gösterdiği anlaşıldı.

Çocuğun, "öksürük ve burun akıntısı" gibi ilk belirtileri 21 Kasım'da gösterdiği ardından "kusma ve solunum problemleri" sebebiyle acil servise kaldırıldığı belirtildi.

Doktorların ilk teşhislerinde "kızamık" olabileceği şüphesi üzerinde durdukları ancak çocuğa daha sonra yapılan testler neticesinde Kovid-19 geçirdiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

- Çin'den sonra ilk dalgada en çok İtalya'yı etkiledi

İtalya'da daha önce yapılan bir başka araştırmada da Milano ve Torino kentleri kanalizasyonlarından Aralık 2019 döneminde alınan atık su örneklerinde, Kovid-19 izlerine rastlandığı açıklanmıştı.

Kovid-19 salgını, ortaya çıktığı Çin'den sonra ilk dalgada en çok İtalya'yı etkiledi.

İtalya'da salgının resmen başladığı 21 Şubat'tan bugüne kadar 23 bin 449 ile en çok can kaybı Lombardiya Bölgesi'nde yaşanmıştı.

Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 787 bin 147 vaka kaydedilirken, 62 bin 626 kişi bu virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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