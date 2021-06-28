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Dünya İtalya'da son bilanço açıklandı
Dünya

İtalya'da son bilanço açıklandı

İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 782 yeni vaka tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 19:28:00 -
İtalya'da son bilanço açıklandı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 138 bin 391 testte 782 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 258 bin 69'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 57 bin 162 olarak kaydedildi. İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 artarak 127 bin 472'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 1336 artışla 4 milyon 73 bin 435'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 49 milyon 650 bin 721 oldu. Aşılananların 17 milyon 673 bin 81'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Diğer yandan, Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın geçen hafta imzaladığı kararname doğrultusunda, ülkede açık alanda maske kullanılması zorunluluğu yarından itibaren kaldırılacak.

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