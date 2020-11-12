İtalya'da son 24 saatte 37 bin 978 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 37 bin 978 yeni vaka kaydedildi.



Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 37 bin 978 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugünkü vaka sayısı, salgının başladığı şubat ayından beri ülkede bir günde kaydedilen ikinci en yüksek vaka sayısı oldu.



Salgının başından beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 66 bin 401 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 635 bin 54'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 170'e ulaştı.



Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak, 43 bin 589'a yükseldi. Günlük ölü sayısı ikinci gün üst üste 600'ün üzerinde çıktı.



İyileşenlerin sayısı ise 15 bin 645 artarak, 387 bin 758 oldu.

- Üç bölge kendi kısıtlayıcı tedbirlerini devreye almaya hazırlanıyor

Artan vakalar nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Veneto, Friuli Venezia Giulia ve Emilia Romagna bölgelerinin yönetimleri, merkezi hükümetin de onayıyla kalabalık oluşmasına yönelik yeni kısıtlayıcı tedbirlerini uygulamaya başlayacak.



Buna göre, Veneto bölgesinde yarından itibaren tarihi şehir merkezinde yürüyüş şeklinde serbest dolaşılamayacak.



Friuli Venezia Giulia bölgesinde ise dükkanlar ve marketleri günün ilk saatinde sadece yaşlılar kullanabilecek.

Emilia-Romagna'da ise bütün dükkanlar pazar günleri kapalı kalacak.



Bu arada, Kovid-19'dan ölen bir kişinin hastane banyosundaki görüntülerinin sızdığı Napoli'nin başkenti olduğu Campania Bölgesi’ne yönelik ise merkezi hükümetin yarınki verilere göre yeni tedbirler konusunda karar alacağı basına yansıdı. Ayrıca sosyal medyada paylaşılan hastane acil servisinde Kovid-19'dan hayatını kaybetmiş kişiyi gösteren video ile ilgili Napoli Emniyeti inceleme başlattı.