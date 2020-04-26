İtalya'da koronavirüs bilançosu açıklandı! 14 Mart'tan bu yana bir ilk

Günlük ölüm sayılarındaki düşüşün devam ettiği İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi. İtalya, 14 Mart tarihinden bu yana en düşük ölüm sayısını bildirdi.

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 900 binden fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa’da bilanço artıyor.

İtalya’da açıklanan son verilere göre 1 günde 260 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 26 bin 644’e yükseldiği bildirildi. Ülkede 2 bin 324 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 197 bin 675’e ulaştığı ifade edildi.

Ülkede iyileşenlerin sayısının 64 bin 928’e yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 2 bin 9 olarak açıklandı.

İtalya’da 4 Mayıs’tan itibaren bazı işletmeler kademeleri olarak yeniden açılacak.