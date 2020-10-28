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Aktüel İtalya'da 24 bin 991 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Aktüel

İtalya'da 24 bin 991 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Günlük ölü sayısı, mayıs ayından beri ilk kez iki gün üst üste 200'ün üzerine çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 20:01:37 -
İtalya'da 24 bin 991 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

ROMA (AA) - İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 24 bin 991 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 24 bin 991 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubattan beri en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Salgın başından bu yana virüs kapan toplam kişi sayısı 589 bin 776 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 276 bin 457'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 1536'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 205 artarak, 37 bin 905 oldu. Günlük ölü sayısı mayıs ayından beri ilk kez üst üste iki gün 200'ün üzerinde çıktı. Ülkede dün de 221 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirmişti.

İyileşenlerin sayısı ise 3 bin 416 artarak 275 bin 404 oldu.

- Başbakan Conte son tedbirleri savundu

Ülkede vaka sayıları her geçen gün rekor kırarak artışını sürdürürken, yayılmayı önlemek için getirilen yeni tedbirler de farklı protestolara yol açıyor.

Salgınla mücadele için uygulamaya koydukları ve tepki çeken son tedbirleri Temsilciler Meclisi'nde savunan Başbakan Giuseppe Conte, "Bunların ciddi tedbirler olduğunun farkındayız ancak bunları, yayılmayı kontrol altına almak için gerekli görüyoruz. Aksi takdirde salgın eğrisi, tamamen kontrolden çıkacaktır." dedi.

Conte, bu ciddi önlemlerin, ekonomiye daha büyük zarar verecek genel bir karantinadan kaçınmak için olduğunu vurguladı.

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