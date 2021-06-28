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Dünya İtalya koronavirüs yaralarını sarıyor
Dünya

İtalya koronavirüs yaralarını sarıyor

İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 389 yeni vaka tespit edildi. Zor günler geçiren İtalya artık düzlüğe çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 21:41:00 -
İtalya koronavirüs yaralarını sarıyor

İtalya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 500’ün altına düştü. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 75 bin 861 korona virüs testi yapıldığı ve 389 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 258 bin 456’ya ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 28 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 500’e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 839 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 54 bin 682 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 5 kişi azalarak 289’a geriledi.

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