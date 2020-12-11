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Aktüel İtalya Başbakanı Conte: "Türkiye’ye olumlu gündem ve tüm diyalog kanallarını açık bıraktık"
Aktüel

İtalya Başbakanı Conte: "Türkiye’ye olumlu gündem ve tüm diyalog kanallarını açık bıraktık"

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:36:27 -
İtalya Başbakanı Conte: "Türkiye’ye olumlu gündem ve tüm diyalog kanallarını açık bıraktık"

ROMA (AA) - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile ilişkilerde olumlu gündem ve diyalog kanallarını açık bıraktıklarını bildirdi.

Conte, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısında zirveyi değerlendirdi.

Başbakan Conte, zirvede Türkiye'ye dikkatle değindiklerini belirterek, "Dengeli bir çözüm bulmak için burada sıkı şekilde müzakere ettik." dedi.

AB üyesi ülkeleri tek tek ayırt etmediklerini vurgulayan Conte, "Ankara'ya tatmin olmadığımızı belli edecek bir işaret vermemiz gerekiyordu. Bu nedenle kabul edemeyeceğimiz AB'yi ilgilendiren provokatif ve tek taraflı girişimler karşısında bazı bireyleri listeleyen bir yaptırım rejimi belirledik." diye konuştu.

Conte, Türkiye ile diyaloğun önemine de işaret ederek, "Bunlarla birlikte aynı zamanda olumlu gündem ve tüm diyalog kanallarını da açık bıraktık." ifadesini kullandı.

Başbakan Conte, Türkiye ile ilişkilerde kısır döngüler için değil, tansiyonun düşmesi için çalıştıklarını belirtti.

Conte, ayrıca kurtarma fonunu somutlaştırmaya yönelik ileriye doğru bir adım atılmasından ötürü zirveyi "tarihi" olarak niteledi ve "Buna hiçbir ilkemizden ödün vermeden, hukukun üstünlüğü ilkesini tekrar teyit ederek ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede üye ülkeler arasında özellikle kış tatili dönemi için koordinasyonun güçlendirilmesi ihtiyacına değindiklerini aktaran Conte, "Aşı konusunda da koordineli bir yaklaşımın önemini vurguladık. Eğer yapabilirsek, Avrupa’nın bu konuda birlikte hareket ettiğini göstermek için ‘Aşı Günü’ düzenlemeye çalışacağız." diye konuştu.


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