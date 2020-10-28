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Aktüel İsviçre'de Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü
Aktüel

İsviçre'de Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:42:41 -
İsviçre'de Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü

CENEVRE (AA) - İsviçre'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 616 vaka tespit edildi.

İsviçre'de son 1 aydır endişe verici şekilde yükselişe geçen Kovid-19 vaka sayısında, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Nüfusu yaklaşık 8,5 milyon olan ülkede, Federal Hükümet ve kantoların aldığı tüm önlemler salgının hızını durdurmakta yetersiz kaldı.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 30 bin 772 test yapıldı, 8 bin 616 vaka tespit edildi ve 24 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede salgının başından bu yana virüs bulaşan toplam kişi sayısı 135 bin 658'e yükseldi.

İsviçre'de şimdiye kadar Kovid-19'dan 1953 kişi yaşamını yitirdi.

Federal Hükümet üyelerinin akşam saatlerinde toplanarak salgına karşı yeni önlemler açıklaması bekleniyor.




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