İsviçre basını yazdı! Türk SİHA'ları ile ilgili bomba ifadeler

Türk SİHA'ları bu kez İsviçre televizyonunda gündem oldu. "Türkiye'nin SİHA'ları hedefleri tam isabetle vuruyor" ifadeleri yer alan haberde çatışma bölgelerindeki başarıları nedeniyle "Herkes Türk mucizesi silahları istiyor" denildi.

Türk yapımı Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) dünyanın yakın takibinde. İsviçre televizyonu SRF'de yayınlanan haberde SİHA'ların başarılarından övgüyle bahsedildi. Haberde "Hedeflerini tam isabetle vuruyor" ifadelerine yer verildi. TRT Haber2in haberine göre; Son olarak Avrupa Birliği ve NATO üyesi Polonya'ya yapılan ihraçla adından söz ettiren Türk SİHA'ları, Avrupa'nın gündeminde yer almaya devam ediyor.

İsviçre Televizyonu'nda yer alan bir haberde, Türk SİHA'larına dikkat çekildi.

"Hedeflerini tam isabetle vuruyor"

"Efektif ve hedeflerini tam isabetle vuruyor" sözleriyle başlayan haberde, Polonya'ya satışı yapılan 24 adet SİHA'dan bahsedildi. Türkiye'nin modern askeri teknolojisiyle dünyanın en büyük İHA/SİHA güçlerinden biri olma yolunda kararlılıkla ilerlediği vurgulandı.

Bölgede etkin güç

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ekibinin başarılarına da haberde yer verildi. Haberde, Türk SİHA'larının Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki başarılarına atıf yapıldı.