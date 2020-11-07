  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstMarina AVM’ye TSE’den Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi
Aktüel

İstMarina AVM’ye TSE’den Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi

Yeniakit Publisher
2020-11-07 10:21:25 -
İstMarina AVM’ye TSE’den Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Anadolu Yakası’ndaki İstMarina AVM, aldığı üst düzey koronavirüs tedbirleriyle Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetiminden başarıyla geçerek “Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi”ni aldı.

İstMarina AVM'den yapılan açıklamaya göre, “Deniz üstü alışveriş” tarzıyla perakende sektörüne yeni bir boyut getiren Anadolu Yakası’nın sahil cephesi en geniş alışveriş merkezi İstMarina, pandemi sürecinin başından itibaren aldığı yüksek önlemlerle ziyaretçilerine güvenli ve sağlıklı bir sosyal yaşam ortamı sunmaya devam ediyor.

TSE tarafından uygulanan Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgeleme Programı'nın şartlarını kusursuzca yerine getiren İstMarina AVM, TSE’nin Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni kazanmaya hak kazandı.

Belge alma sürecinde, TSE tarafından hazırlanan Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda yer alan asansör kullanımı, masalar arası mesafe, tuvaletlerin ve ortak alanların temizliği, dezenfeksiyon işlemlerinin güvenirliği gibi detaylar dikkate alındı.

7/24 saat dezenfeksiyon uygulamalarının yapıldığı AVM’de, misafirlere açık havada alışveriş yapma imkanı sunuluyor.

Üst düzey hijyen faaliyetlerini aralıksız sürdüren İstMarina AVM, geniş alanlarıyla da sosyal mesafenin korunmasına özen gösteriyor.

Açık havada deniz manzarası eşliğinde, bol oksijenli bir sosyal yaşam alanı sunan İstMarina AVM, geniş teras alanı, geniş alanlara yayılan yüksek oturma kapasitesi, açık havada yemek yeme imkanı sunan cafe ve restoranları, ferah yüksek tavanları, geniş koridorları, pandemiye karşı alınan yüksek hijyen ve güvenlik önlemleriyle ziyaretçilerin tercih sebebi oluyor. İstMarina AVM, keyifli bir alışveriş deneyiminin yanı sıra sosyal ve kültürel aktiviteleriyle de ziyaretçilerine eğlence dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bala Hatun'u oynayan Özge Özer'den Kuruluş Osman itirafı
Medya

Bala Hatun'u oynayan Özge Özer'den Kuruluş Osman itirafı

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterini oynayan oyuncu Özge Özer'den dikkat çeken itiraflar geldi. Özer, Kuruluş Osman'ın reyting rek..
Türkiye haydutlara cezayı kesti, ses Ali Babacan'dan çıktı
Siyaset

Türkiye haydutlara cezayı kesti, ses Ali Babacan'dan çıktı

Sosyal Medya Yasası olarak bilinen düzenleme kapsamında, Türkiye'den parayı sırtlayan ancak tek kuruş bile vergi vermeyen sosyal medya şirke..
Avrupa'dan sondajdan vazgeçmeyen Türkiye için yeni adım!
Dünya

Avrupa'dan sondajdan vazgeçmeyen Türkiye için yeni adım!

Avrupa Birliği Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle iki TPAO yöneticisine uyguladığı yaptırımların süresini 1 yıl dah..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay