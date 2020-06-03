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Aktüel

İstiklal Caddesi’nde yeni normale dönüş başladı

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte İstiklal Caddesi’nde yeni normale dönüş başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 11:25:27 -
İstiklal Caddesi’nde yeni normale dönüş başladı

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte İstiklal Caddesi’nde yeni normale dönüş başladı. Yeni süreçle birlikte işbaşı yapan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yıldız, virüs tehdidi tamamen ortadan kalkıncaya kadar alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyulması gerektiğini söyledi.


Covid- 19 salgınının kontrol altına alınmasıyla başlayan normalleşme süreciyle birlikte her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan İstiklal Caddesi’nde yeni normale dönüş başladı. Alınan tedbirler kapsamında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan caddede, bir süredir kapalı olan işletmeler de belirlenen kurallar çerçevesinde kepenklerini açmaya başladı. İstiklal Caddesi’ni boydan boya gezen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yeniden işbaşı yapan esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sosyal mesafe kuralına uyarak yeni süreçte atılacak adımlarla ilgili esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Yıldız, virüs tehdidi tamamen ortadan kalkıncaya kadar alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyulması gerektiğini söyledi.



Beyoğlu Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor


Beyoğlu Belediyesi normalleşme sürecinde de tedbiri elden bırakmıyor. Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından İstiklal Caddesi’nde ve Taksim Meydanı’nda kurulan stantlar vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor. Vatandaşlara bir yandan ücretsiz maske dağıtan belediye ekipleri bir yandan da cihazlarla ateş ölçümü yaparak ellerine dezenfektan sıkıyor. Tüm bunların yanı sıra cadde boyunca devriye gezen ekipler sosyal mesafe kuralı ile ilgili sürekli olarak anonslar yapıyor.

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