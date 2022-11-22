İstiklal Caddesi bombacısının ikinci hedefi orasıymış! Duyunca şok olacaksınız

İstanbul'da İstiklal Caddesi saldırısının üzerinden 9 gün geçerken soruşturmayla ilgili her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Suriye uyruklu kadın terörist Ahlam Albashir’in profili ve amatörce davranışlarının saldırıya dair çokça soru işaretinin oluşmasına yol açtığını yazan İsmail Saymaz, teröristin ikinci hedefinin İstanbul'daki tarihi Fatih Camisi olduğunu iddia etti.

'Abim ÖSO'da üst düzey komutan'

Terörist Albashır'ın "Abim ÖSO'da üst düzey komutan" ifadesini hatırlatan Saymaz, teröristin ifadesinin tamamını yayınladı. Teröristin Taksim'de iki kez keşif yaptığı itirafını aktaran Saymaz, "İkinci hedef Fatih Camisiydi" bilgisini paylaştı. İşte terörist Ahlam Albashır'ın Fatih Camisi ile ilgili anlattıkları:

Fatih Camisi'nde keşif

"Bilal, Ahmet Elşeybun ve ben Fatih’e gitmek üzere sözleştik. Korsan taksiyi çağırdık. Bilal vazgeçti. Ahmet’le Fatih Camisi’nin önüne gittim. Zaman geçirip döndük. Bilal, 'Zorunlu haller haricinde atölyeden çıkma' dedi. Hacı aradı. 'Bilal’in lafını dinle' diye tehdit etti."

Taksim saldırısı bir gün ertelenmiş

PKK'lı terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırının aniden gelen bir telefon nedeniyle bir gün ertelendiğini de anlattı. Albashır, "12 Kasım akşamı Bilal “Taksim’e gidelim” dedi. Telefon çaldı. Görüştükten sonra ertesi gün gitmemiz gerektiğini söyledi. Bilal ile Hüsam atölyedeydi" diye konuştu.

Bombayı Suriye'den 16 yaşındaki kız getirdi

Ahlam Albashır ifadesinde, "Bir ay önce Suriye’de 16-17 yaşlarında kadının yanında önemli malzemelerle Türkiye’ye gelip Bilal’in onun için yer ayarlaması gerektiğine, benden atölyede yalnız kalıp kalamayacağımı sormasıyla vakıf oldum" dedi.