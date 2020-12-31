İSTİB Başkanı Kopuz, tarım ve gıdada 2020 yılını değerlendirdi:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, 2020 yılında salgın dolayısıyla tarım ve gıdanın öneminin idrak edildiğini bildirdi.

Kopuz, 2020 yılını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, küresel bir tehdit olarak ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının öncelikleri gözden geçirmeyi sağladığını belirtti.

Zor bir yılın geride kaldığını aktaran Kopuz, "İnşallah 2021’de pandemi tehdidinin etkileri azalacak ve bitecek. 2020 yılında çok sıkıntılı günler yaşadık. Hem ekonomi hem de sağlık alanında zamanında alınan tedbirler sayesinde pandeminin etkilerini nispeten az hissettik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki hükumetin icraatlarını gerçekleştirirken paydaşlarıyla istişaresi bu konuda da iyi sonuçlar doğurdu. Üyelerimizden gelen sorun ve çözüm önerilerini, TOBB ve Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu aracılığıyla ilgililere ilettik ve sonuçta sorunlarımız büyümeden çözüldü." ifadelerini kullandı.

2020 yılında gıdada kendi kendine yeten bir ülke olmanın ne kadar hayati olduğunun net bir şekilde görüldüğü dile getiren Kopuz, şunları kaydetti:

"Hükumetimizin yıllardır uyguladığı destek ve teşvik politikalarının ne kadar yerinde olduğu daha iyi anlaşıldı. Türkiye sadece süregiden politikalarıyla değil, pandemi karşısında hızla aldığı tedbirlerle de önemli bir sınav verdi. Gıda ve tarımda sorun yaşamamızı önleyen tedbir ve teşvikler için, bize sorunlarını ileten üyelerimizin her birine, bu sorunları ilgililere ileten Sayın Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve gereken tedbirleri zamanında alan tüm sayın bakanlarımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a iş dünyamız adına teşekkürü borç biliyorum. Zira yapılan çalışmalar sayesinde tarım ve hayvancılık sektörü salgın yüzünden ortaya çıkan kısıtlamalara rağmen, alınan önlemler sayesinde gıda tedarik zinciri aksamadı."

Bu yıl "Sözleşmeli Üretim" modeli sayesinde üreticinin neyi ne kadar üreteceğini ve ne kazanacağını bileceği bir sisteme geçiş için adımların atıldığını anımsatan Kopuz, bunun hem üreticiyi hem de kaliteli mal ihtiyacını tedarik edebilecek sanayiciyi güldüren bir gelişme olacağını ifade etti.

Kopuz, "Sonuçta 2020 yılını tarım ve gıda sektörleri için kolay geçtiğini söyleyemeyiz ancak yapılan çalışmaların salgının olumsuz etkilerini en aza indirdiği de bir gerçek. Bu mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine inanıyor ve 2021’in hayırlı bir yıl olmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.