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Ekonomi İSTİB Başkanı Ali Kopuz: Gıdadaki sorunların temelinde salgın var
Ekonomi

İSTİB Başkanı Ali Kopuz: Gıdadaki sorunların temelinde salgın var

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, gıda fiyatlarının tüm dünyada arttığını belirterek, gıdadaki sorunların temelinde salgının bulunduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 09:52:00 -
İSTİB Başkanı Ali Kopuz: Gıdadaki sorunların temelinde salgın var

Kopuz, şu açıklamalarda bulundu: “Temelinde salgın olan nedenlerin başında azalan üretim ve artan talep geliyor. Salgın dolayısıyla hem tarım alanlarının yeterince ekilememesi, hem de aynı nedenle oluşan stok eğilimi fiyatları artırmaya başladı. Yine salgın dolayısıyla kapanan ekonomilerin canlanması için küresel ölçekte yapılan bol para arzı ham maddelere, emtialara, madenlere, tarım ürünlerine ilgiyi artırdı. Bollaşan para sayesinde normalin üzerinde fon ve finans hareketliliği yaşanmaya başladı. Spekülatif hareketler oldu. Bunlar aynı zamanda hammadde fiyatlarını artırdı ve son ürüne zam olarak yansıdı.”

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