Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek için pek çok karar alındı. Söz konusu kararlardan biri de işten çıkarma yasağı oldu. Öncelikli olarak 3 ay olarak belirlenen işten çıkarma yasağı ardından uzatıldı. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Hem çalışanlar hem de işverenler işten çıkarma yasağının ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı 17 Eylül'den itibaren iki ay uzatıldı. İşten çıkarma yasağı 17 Kasım'da sona erecek.

Milyonlarca kişi bu kararın uzayıp uzamayacağını merak ediyor. Konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak kulislerde kararın yılsonuna kadar uzatılabileceği konuşuluyor.