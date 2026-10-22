İşte Yeni Türkiye: 21 günlük bebek için ambulans helikopter havalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Van'ın Çaldıran ilçesinde bakteriyel sepsis teşhisi konulan 21 günlük bebek, daha kapsamlı bir tedavi alabilmesi amacıyla helikopter ambulansla il merkezindeki hastaneye nakledildi.
Çaldıran Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 21 günlük bebeğe yapılan değerlendirmeler sonucunda bakteriyel sepsis tanısı konuldu. Bebeğin ileri tetkik ve tedavisinin sağlanması amacıyla Lokman Hekim Van Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.
Sağlık ekiplerinin koordinasyonunda helikopter ambulansla Çaldıran'dan alınan bebek, Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi. Burada hazır bekleyen kara ambulansına nakledilen bebek, tedavisine devam edilmek üzere Lokman Hekim Van Hastanesi'ne ulaştırıldı.