İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları!

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun üçüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.



Türkiye ile B Ligi 2. Grup'ta yer alan Rusya ile İsveç, Kaliningrad Stadı'nda karşılaştı. İki takım, golsüz berabere kaldı.



UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:



- A Ligi



3. Grup: Polonya-Portekiz: 2-3



- B Ligi



2. Grup: Rusya-İsveç: 0-0



- C Ligi



1. Grup: İsrail-İskoçya: 2-1



4. Grup: Karadağ-Sırbistan: 0-2



Litvanya-Romanya: 1-2



- D Ligi



3. Grup: Faroe Adaları-Azerbaycan: 0-3



Kosova-Malta: 3-1