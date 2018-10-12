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İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları!

UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmaları oynanan 7 maç ile devam etti.

12 Ekim 2018 Cuma 02:43
İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları!

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun üçüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.

Türkiye ile B Ligi 2. Grup'ta yer alan Rusya ile İsveç, Kaliningrad Stadı'nda karşılaştı. İki takım, golsüz berabere kaldı.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

3. Grup: Polonya-Portekiz: 2-3

- B Ligi

2. Grup: Rusya-İsveç: 0-0

- C Ligi

1. Grup: İsrail-İskoçya: 2-1

4. Grup: Karadağ-Sırbistan: 0-2

Litvanya-Romanya: 1-2

- D Ligi

3. Grup: Faroe Adaları-Azerbaycan: 0-3

Kosova-Malta: 3-1

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 02:43
  1. UEFA Uluslar Ligi
  2. Uluslar Ligi
  3. UEFA Avrupa Uluslar Ligi

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