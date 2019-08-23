İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün skorları UEFA Avrupa Ligi play off karşılaşmalarının ilk ayağı oynanan 21 mücadele ile tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasında play-off turu ilk ayağı, 21 karşılaşmayla sona erdi. Trabzon, konuk olduğu Yunanistan'ın AEK takımını 3-1 mağlup etti. Gruplara kalacak ekipler, 29 Ağustos'ta oynanacak rövanşların ardından belirlenecek. Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçları şöyle: Astana (Kazakistan) - BATE (Belarus): 3-0 Ararat (Ermenistan) - Dudelange (Lüksemburg): 2-1 Süduva (Litvanya) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0 Malmö (İsveç) - Bnei Yehuda (İsrail): 3-0 Ludogorets (Bulgaristan) - Maribor (Slovenya): 0-0 Feyenoord (Hollanda) - Hapoel Beer Sheva (İsrail): 3-0 Kopenhag (Danimarka) - Riga (Letonya): 3-1 AEK (Yunanistan) - Trabzonspor: 1-3 Legia (Polonya) - Rangers (İskoçya): 0-0 AZ Alkmaar (Hollanda) - Antwerp (Belçika): 1-1 Strasbourg (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-0 Gent (Belçika) - Rijeka (Hırvatistan): 2-1 PSV (Hollanda) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0 FCSB (Romanya) - Vitoria (Portekiz): 0-0 Linfield (Kuzey İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan): 3-2 Celtic (İskoçya) - AIK (İsveç): 2-0 Braga (Portekiz) - Spartak Moskova (Rusya): 1-0 Slovan Bratislava (Slovakya) - PAOK (Yunanistan): 1-0 Partizan (Sırbistan) - Molde (Norveç): 2-1 Espanyol (İspanya) - Zorya (Ukrayna): 3-1 Torino (İtalya) - Wolverhampton (İngiltere): 2-3

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