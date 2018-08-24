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İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu karşılaşmaları oynanan maçlar ile tamamlandı. Gecenin sürprizi ise Celtic'den geldi.

24 Ağustos 2018 Cuma 02:11
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasında play-off turu ilk ayağı, 21 karşılaşmayla sona erdi.
 
Beşiktaş, konuk olduğu Sırbistan'ın Partizan takımı ile 1-1 berabere kaldı.
 
Türk hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği müsabakada ise Bulgar ekibi Ludogorets, Gürcistan'ın Torpedo Kutaisi takımını deplasmanda 1-0 yendi.
 
Play-off turu rövanş mücadeleleri, 30 Ağustos'ta oynanacak.
 
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
 
Torpedo Kutaisi (Gürcistan)-Ludogorets (Bulgaristan): 0-1
 
Zenit (Rusya)-Molde (Norveç): 3-1
 
Trencin (Slovakya)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
 
Sheriff (Moldova)-Karabağ (Azerbaycan): 1-0
 
Suduva (Litvanya)-Celtic (İskoçya): 1-1
 
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Astana (Kazakistan): 1-0
 
Sigma (Çekya)-Sevilla (İspanya): 0-1
 
Sarpsborg (Norveç)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 3-1
 
Malmö (İsveç)-Midtjylland (Danimarka): 2-2
 
Dudelange (Lüksemburg)-Cluj (Romanya): 2-0
 
Olympiakos (Yunanistan)-Burnley (İngiltere): 3-1
 
Atalanta (İtalya)-Kopenhag (Danimarka): 0-0
 
Basel (İsviçre)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-2
 
Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Spartak Trnava (Slovakya): 0-2
 
Zorya (Ukrayna)-Leipzig (Almanya): 0-0
 
Genk (Belçika)-Brondby (Danimarka): 5-2
 
Rapid Wien (Avusturya)-FCSB (Romanya): 3-1
 
Partizan (Sırbistan)-Beşiktaş: 1-1
 
Rosenborg (Norveç)-Shkendija (Makedonya): 3-1
 
Glasgow Rangers (İskoçya)-Ufa (Rusya): 1-0
 
Gent (Belçika)-Bordeaux (Fransa): 0-0
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 02:11
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