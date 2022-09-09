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Spor İşte transferdeki en yaşlı ve en geç futbolcu!
Spor

İşte transferdeki en yaşlı ve en geç futbolcu!

Süper Lig'de yaz transfer döneminin bitmesiyle yaş ortalaması en yüksek ve en düşük takımların yanı sıra en genç ve yaşlı futbolcularda ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 16:08:00 -
İşte transferdeki en yaşlı ve en geç futbolcu!

Süper Lig'de yaz transfer döneminin bitmesiyle yaş ortalaması en yüksek ve en düşük takımların yanı sıra en genç ve yaşlı futbolcularda ortaya çıktı.

Süper Lig takımlarının yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncuların yaş ortalaması 26 oldu.

Ligde mücadele eden 19 kulübün 18'i toplam 237 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Sadece Yukatel Kayserispor, transfer tahtası kapalı olduğu için kiralıktan dönen veya geçen sezondan kadrosunda bulunan futbolcularla yola devam etti.

Kayseri temsilcisi haricinde diğer 18 kulüp, yurt içinden 100, yurt dışından ise 137 olmak üzere toplamda 237 futbolcuyu kadrolarına kattı.

Yaş ortalaması 26 oldu

Söz konusu transferlerin yaş ortalaması, 26 olarak gerçekleşti. Transfer yapan takımlar arasında en genç yaş ortalaması yakalayan takım Corendon Alanyaspor (24,38), en yüksek yaş ortalamasına sahip ekip ise (28,42) Fraport TAV Antalyaspor oldu.

En yaşlısı Serkan Kırıntılı, en genci Khabuliani

Süper Lig kulüplerinin transferlerinde en yaşlı futbolcu 37 yaşındaki Serkan Kırıntılı oldu.

Ajansspor'a göre; HangiKredi Ümraniyespor'un Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Serkan, 37 yıl 6 ay 25 gün ile en tecrübeli oyuncu olarak dikkat çekti.

Bu yaz yapılan en genç transfer ise Adana Demirspor'un Gürcistan'ın Telavi takımından aldığı Giorgi Khabuliani (18 yıl 5 ay 14) olarak kayıtlara geçti.

 

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