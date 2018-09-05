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İşte Tarık Çamdal'ın Galatasaray'dan kazandığı ücret! Cengiz Ünder'den daha fazla kazanıyor...

Galatasaray'da forma giyen Tarık Çamdal'ın İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'den daha fazla kazandığı belirtildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 12:10
İşte Tarık Çamdal'ın Galatasaray'dan kazandığı ücret! Cengiz Ünder'den daha fazla kazanıyor...

UEFA DA ÇARE OLAMADI
Kulüpler Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle UEFA'nın kılıcını başında hissediyor. Ancak buna rağmen borçlar hızla çoğalıyor.

NEGREDO'NUN GERİSİNDE!
İtalyan devlerinin dünya yıldızlarına verdiği paralar, 'bizimkiler'in yanına bile yaklaşamadı. Geçen sezon Serie A'da 29 gol atan Lazio'lu Immobile'nin maaşı, Negredo'nun gerisinde kaldı.

2 MİLYON EURO FARK VAR
Değeri 60 milyon Euro olan Immobile sadece 2.2 milyon Euro alırken, sürekli eleştirilen Negredo tam 4.3 milyon Euro kazanıyor. Üstelik örnekler bununla da sınırlı kalmıyor.

NEREDEYSE İKİYE KATLADILAR
Ligimizin tartışılan yıldızları Valbuena, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Ayew ve Lens'in maaşları da Çizme'deki meslektaşlarının kazancını neredeyse ikiye katlamış durumda.

SELÇUK KULÜBEDEN 22 MİLYON LİRA KAZANIYOR
Galatasaray kaptanı Selçuk İnan ligde geride kalan 4 haftada 41 dakika sahada kalabildi. Tecrübeli futbolcu artık kariyerini kulübede geçirmesine rağmen 2.9 milyon Euro (22 milyon lira) maaş alıyor. Selçuk yönetimin "Feda yap, maaşını düşür" çağrısına da olumsuz yanıt verdi.

TARIK ÇAMDAL VE CENGİZ ÜNDER...
Türk futbolu ve Roma'nın göz bebeği Cengiz'in kazancı 1 milyon Euro... Tarık Çamdal ise 1.5 milyon Euro alıyor. İşte Türkiye'deki maaş çılgınlığıyla ilgili "yok artık" dedirtecek bir örnek daha...

TARIK ÇAMDAL, CENGİZ ÜNDER'İ SOLLADI!
Türk futbolu ve İtalyan devi Roma'nın göz bebeği olan Cengiz Ünder'in yıllık kazancı 1 milyon Euro... Son 4 yılda Galatasaray formasıyla 41 maça çıkabilen ve ismi artık esprilere konu olan Tarık Çamdal ise 1.5 milyon Euro maaş alıyor. (Takvim)

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 12:10
  1. Tarık Çamdal
  2. Galatasaray
  3. Cengiz Ünder
  4. İtalya Serie A
  5. Roma

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