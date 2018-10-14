THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

İşte Slaven Bilic'in Beşiktaş'tan istediği oyuncu!

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden şimdilerde ise Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'i çalıştıran Bilic, siyah beyazlı ekibin tecrübeli stoperi Domagoj Vida'yı transfer etmek için girişimlere başladığı belirtildi.

14 Ekim 2018 Pazar 00:50
İşte Slaven Bilic'in Beşiktaş'tan istediği oyuncu!

Suudi Arabistan takımlarından Al-Ittihad'de teknik direktörlük yapan Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'nın transfer edilmesini istedi.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bilic'in yönetimden yabancı bir defans oyuncusu istediği, vatandaşı Vida'nın da transfer listesinin başında yer aldığı belirtildi.

GÖKHAN'I DA İSTEMİŞTİ

Slaven Bilic'in daha önceden de Beşiktaş'tan Gökhan Töre'yi transfer etmek istediği iddia edilmişti.

Beşiktaş'ta 2 sezon çalıştıktan sonra West Ham'a giden Hırvat teknik adam, bu ay başında ise Ittihad takımının yeni teknik direktörü olmuştu.

(Sporx)

 

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 00:50
  1. Slaven Bilic
  2. Beşiktaş
  3. Domagaj Vida
  4. Al-Ittihad

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte TFF 2. Lig'de haftanın toplu sonuçları!
    1. İşte TFF 2. Lig'de haftanın toplu..
    2. Hollanda Almanya'yı bozguna uğrattı
    3. UEFA Uluslar Ligi'nde günün toplu..
    4. Alemciler meze festivalinde tezgaha..
    5. İşte Slaven Bilic'in Beşiktaş'tan..
    6. Payitah Abdülhamid'de bomba sahne!..
    7. Filistinli hukuk komitesinden BM'ye..
    8. Türkiye'ye para aktı! 4,4 milyar..
    9. Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi
    10. Adnan Oktar suç örgütüne yönelik..
    11. Maradona Messi'yi harcadı! 'O bir..
    12. Bakan Soylu'dan yaralı askerlere ziyaret
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
    14. Futbolda tarihi akşam! Gözyaşlarını..
    15. Gümüşhane'de feci kaza! Mezarlığa..
    16. Hindistan'da zika virüsü alarmı!..
    17. Nijerya'daki patlamada ölü sayısı..
    18. Engelli emekli öğretmeni bıçaklayarak..
    19. Bakan Pakdemirli'den çiftçiye 'destek'..
    20. Gaziantep'te dev operasyon! 67 kilo..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu