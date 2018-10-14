İşte Slaven Bilic'in Beşiktaş'tan istediği oyuncu!
Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden şimdilerde ise Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'i çalıştıran Bilic, siyah beyazlı ekibin tecrübeli stoperi Domagoj Vida'yı transfer etmek için girişimlere başladığı belirtildi.14 Ekim 2018 Pazar 00:50
Suudi Arabistan takımlarından Al-Ittihad'de teknik direktörlük yapan Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'nın transfer edilmesini istedi.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bilic'in yönetimden yabancı bir defans oyuncusu istediği, vatandaşı Vida'nın da transfer listesinin başında yer aldığı belirtildi.
GÖKHAN'I DA İSTEMİŞTİ
Slaven Bilic'in daha önceden de Beşiktaş'tan Gökhan Töre'yi transfer etmek istediği iddia edilmişti.
Beşiktaş'ta 2 sezon çalıştıktan sonra West Ham'a giden Hırvat teknik adam, bu ay başında ise Ittihad takımının yeni teknik direktörü olmuştu.
(Sporx)
YORUM YAZ