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işte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve eşleşmeleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun rövanş karşılaşmaları oynanan maçlarla sona erdi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 01:44
işte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve eşleşmeleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun rövanş maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp bazındaki en önemli organizasyonunun 3. ön eleme turu rövanşları sonucu rakiplerini geçen Dinamo Kiev, BATE, PAOK, AEK, Dinamo Zagreb, Benfica, Vidi, Salzburg, Ajax ve Kızılyıldız adlarını play-off turuna yazdırdı.

Benfica'ya 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı.

Turnuvanın 3. ön eleme turu rövanşında oynanan 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Slavia Prag (Çekya): 2-0 (1-1)

BATE (Belarus) - Karabağ (Azerbaycan): 1-1 (1-0)

Spartak Moskova (Rusya) - PAOK (Yunanistan): 0-0 (2-3)

AEK (Yunanistan) - Celtic (İskoçya): 2-1 (1-1)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan): 1-0 (2-0)

Fenerbahçe - Benfica (Portekiz): 1-1 (0-1)

Vidi (Macaristan) - Malmö (İsveç): 0-0 (1-1)

Shkendija (Makedonya) - Salzburg (Avusturya): 0-1 (0-3)

Ajax (Hollanda) - Standard Liege (Belçika): 3-0 (2-2)

Spartak Trnava (Slovakya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-2 (Uzatmalarda) (1-1)

Play-off turu eşleşmeleri 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunun tamamlanmasıyla play-off turu eşleşmeleri de belli oldu.

Turnuvanın play-off turunda eşleşmeler şu şekilde:

Kızılyıldız (Sırbistan) - Salzburg (Avusturya)

BATE (Belarus) - PSV (Hollanda)

Young Boys (İsviçre) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Vidi (Macaristan) - AEK (Yunanistan)

Benfica (Portekiz) - PAOK (Yunanistan)

Ajax (Hollanda) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 01:44
  1. Şampiyonlar Ligi
  2. UEFA Şampiyonlar Ligi
  3. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme
  4. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı

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