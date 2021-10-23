Kahvaltı yaparken peynirin bozulmamış olması sağlık açısından son derece önemli. Peki, bozuk peynir nasıl anlaşılır? Peynirin bozulup bozulmadığını renk, koku ve tattan anlayabilirsiniz. İşte peynirin bozulduğunu gösteren 3 belirti...

- Küflenmişse bozulduğunu anlayabilirsiniz. Fakat bazen küf belirtisi olmadan da peynir bozulabilir.

- Peynirin bozulduğunu tadından da anlayabilirsiniz. Tadı kötüyse bozulmuş demektir.

- Renk ve koku da peynir için önemli bir kriter. Rengi sarıya dönen peynirin yapısı bozulmuştur. Yumuşak peynir ise açıkta kaldığında sertleşir ve lezzeti gider.

Peynirin hızlı bozulmaması için bu uyarılara dikkat

- Peyniri alırken son kullanma tarihine mutlaka bakılmalıdır.

- Peyniri su ve hava ile temas etmeyecek şekilde muhafaza etmelisiniz.

- Kahvaltıdan sonra peynir hemen buzdolabına koyulmalıdır.