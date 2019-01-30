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İşte oto ihracatının yeni yıldızı

Toyota'nın 230 milyon Euro yatırımla Sakarya'da üretimine başladığı hibrit Corolla Sedan’ın bölge ülkelerden de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:58
İşte oto ihracatının yeni yıldızı

Japon otomotiv devi Toyota, hibrit Corolla Sedan’ın üretimi Sakarya’da başladı. Yeni nesil otomobilin üretime ve ihracata önemli katkı yapacağı öngörülüyor. Üretimi için 230 milyon Euro yatırım yapılan Corolla Sedan’a bölge ülkelerden de talep yağacağı tahmin ediliyor. 

İki farklı motor

Toyota’nın yeni modeli iki motor alternatifiyle üretilecek. Kendi kendini şarj eden 1.8 litre hacimli hibrit sistem 122 HP güç üretirken bu motor günlük sürüşün yüzde 50’sini ‘sıfır emisyon’ sürüşle tamamlama imkânı sunuyor. İkinci motor seçeneği olan 1.6 litre hacimli benzinli motor ise yakıt verimliliği ile performansı aynı potada eritiyor. 132 HP güç üreten motor altı ileri manuel şanzıman dışında isteğe bağlı olarak bir CVT otomatik şanzımanla da donatılabiliyor.  Yeni Corolla Sedan standart olarak markanın en güncel aktif güvenlik sistemi olan Toyota Safety Sense ile donatılacak.

Toyota Motor Avrupa Başkan ve CEO’su Dr van Zyl, Sakarya’yı memleketleri gibi gördüklerini kaydederek, “Burada yeni bir modelin, 12’nci nesil Yeni Corolla Sedan’ın seri üretimine başlamanın gururunu yaşıyoruz. Corolla modelimiz ilk defa hibrit motor seçeneği ile üretiliyor. Ki hibrit modellerimiz Avrupa ve global stratejimizin tam odağında bulunuyor. Toyota C-HR’ın yanı sıra Corolla Sedan’ın da 2020’ye kadar yüzde 50 hibrit satış hedefimize önemli bir katkıda bulunacağı kanaatindeyiz” dedi.

Toyota Türkiye’den 5 bin aile ekmek yiyor. Sakarya’da bulunan fabrikada Japon markanın en çok talep edilen modelleri Corolla ve C-HR üretiliyor. Toyota Türkiye’nin kümülatif üretimi 2,4 milyon adedi bulurken, ihracat da 4,4 milyar dolara dayandı. Şirketin Türkiye’ye yaptığı yatırım tutarı ise 2,08 milyar Euro’yu geçti.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 11:58
  1. Sakarya
  2. Toyota
  3. hibrit Corolla Sedan
  4. Corolla Sedan
  5. sıfır emisyon
  6. Toyota Safety Sense
  7. Toyota Motor Avrupa Başkan ve CEO’su Dr van Zyl
  8. Toyota C-HR
  9. Toyota Türkiye

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