İSTE öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlan edilen kadrolara başvuracak adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları kaydı ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfası Belge ve Formlar Bölümü,https://www.iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar web adresinden temin edecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere;

- Özgeçmiş ve Özgelecek/niyet mektubu/iş planı/kariyer planı,

- 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Onaylı hizmet belgesi veya e-Devlet’ten alınan Hitap Hizmet Dökümü

- E-devlet çıktısı veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi,

- Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi (https://www.iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar)

- Bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan “Yayın Listesi” ile “Bilimsel Eser”lerinden oluşan,

Başvuru Dosyasını; 1 nüshası basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarının ise elektronik ortamda (Flashdisk) profesör kadroları için 6 adet, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için 4 adet hazırlayarak, şahsen veya posta yoluyla profesör/doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul/Konservatuvar Müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir. (İstenilen tüm belgenin elektronik ortamdaki dosyaya kaydedilmesi gerekmektedir.)

• Profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca eserlerini belirtmesi gerekmektedir.

• Profesör unvanı alanlar doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına, doçent unvanı alanlar doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuramazlar.

• Başvuru süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek ve son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

• Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgesine ait Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylı denklik belgesinin başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir.

• İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları’na Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfası Mevzuat Bölümü, https://iste.edu.tr/pdb/mevzuat web adresinden ulaşılabilir.

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