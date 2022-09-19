İşte İran'ın yerli otomobili! Pazara resmen girdi

İran’ın otomotiv devi Iran Khodro, Rusya’da satışlara başlamaya hazırlanıyor. Rus medyası, 2023’te ülke satışa sunulacak İran üretimi otomobillerin fiyatını mercek altına aldı.



Khodro’nun, Peugeot 301’in benzeri olan Tara modelinin Rusya’da seneye satışa çıkması ve LADA Vesta’ya alternatif olması bekleniyor.



1,6 litre motorlu Iran Khodro Tara’nın otomotik viteslisi İran’da 576 bin İran riyaline (yaklaşık 820 bin ruble - 247 bin lira) düz viteslisi 430 bin riyale (yaklaşık 610 bin ruble) satılıyor.



Rusya'da da bu civarda satışa sunulması bekleniyor.



LADA Vesta’nın en ucuz fiyatı 1 milyon 121 bin 900 ruble.