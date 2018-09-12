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İşte gerçek simit tarifi

Simit dediğin has pekmezin suyu ile yapılır ama şimdilerde neredeee!..

12 Eylül 2018 Çarşamba 13:49
İşte gerçek simit tarifi

Evet evde simit yapılmaz. Yanında demli çay, olursa biraz da kaşar peyniri.. Ve illâ Boğaz’da.. Hatta bir sabah, Üsküdar Salacak sahili.. Akşam da olabilir, gurup vakti mesela...

Neyse yine de size gerçek bir simit tarifi verelim.

50 kg. un için 750 gr. tuz, 500 gr. maya kullanılır, evde yapacaksınız ona göre oranlamalısınız.

MALZEMELER

Yarım kilo simitlik un. 10 gram yaş maya, su, üzüm pekmezi, simitlik susam...

Malzemelerdeki un, tuz ve maya oranına çok dikkat etmelisiniz.

Unu ve tuzu bir kaba koyun, ortasını havuz yapıp sıcak suda erittiğiniz mayayı ve aldığı kadar suyu ekleyip kulak kıvamına gelene kadar yoğurun.

15 dakika mayalanması için bekleyin ve hamurdan parçalar koparıp tezgahın üzerinde ince uzun bir şekilde yuvarlayın. Simit halkası yapın ve iki ucunu birleştirip elinizle yuvarlayarak birleşme yerini kaybedin.

Pekmezi ve suyu karıştırın. Hamurları pekmezli suyun içine batırıp, bir tepside duran susama bulayın ve 230 derece ısıtılmış fırında nar gibi kızarana kadar pişirin. Pişerken fırının önünden ayrılmayın. Devamlı kontrol edin, yanmasın.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 13:49
  1. gerçek simit tarifi

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