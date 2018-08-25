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İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası! Giuliano'nun yerine geliyor...

Fenerbahçe, Giuliano'nun boşluğunu Fluminense’nin 10 numarası Junior Sornoza ile dolduracağı iddia edildi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:41
İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası! Giuliano'nun yerine geliyor...

F.BAHÇE, on numaradaki boşluğu kısa süre içinde doldurmaya çok yakın. Sarı-Lacivertliler, Brezilya ekiplerinden Fluminense’nin Ekvadorlu oyuncu Junior Sornoza transferini bitirme aşamasına geldi. 24 yaşındaki oyuncu ile prensipte anlaşmaya varıldı. Fluminense ile de pazarlıkların devam ettiği aktarıldı. Fluminense, sözleşmesi bu sezon sona erecek Sornoza’yı bedelsiz olarak kaptırmak istemiyor. Bu sebeple Fenerbahçe görüşmelerde daha avantajlı.

F.BAHÇE’YE GELMEYİ ÇOK İSTİYOR

Ekvadorlu oyuncunun bu transferin gerçekleşmesindeki isteği de yine F.Bahçe’nin işine yaradı.  24 yaşındaki oyuncu, Avrupa’da boy gösteren ve hedefleri olan bir takıma gitmenin zamanı olduğunu düşünüyor. Oyuncunun menajeri Bernardo Escanssete, Globo’ya, “F.Bahçe ile görüşmemiz oldu ama şu anda beklemedeyiz. Transferin gerçekleşmesini istiyoruz. F.Bahçe, Sornoza’nın gelişimi için çok önemli olacak” şeklinde demeç verdi. 

8 NUMARADA da OYNAYABİLİYOR 

Sornoza’nın hücumdaki rolü klasik tabirle ‘10 numara’. Oyunu organize eden Sornoza, ortanın göbeğinde de rahatlıkla oynayabiliyor. Fluminense dışında oynadığı diğer takımlarda zaman zaman forvet bölgesinde de denenmiş. 1.66 boyundaki Ekvadorlu oyuncunun oyun okuma ve pas isabet oranları üst düzey. Daha çok golcü özelliğiyle öne çıkan ve ‘Gizli forvet’ benzetmesi yapılan Giuliano ile çok farklı yapıdalar. Sornoza, Cocu’nun sistemindeki pas alışverişini sağlayacak anahtar olacak.

Kaynak:Akşam

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:41
  1. Fenerbahçe
  2. Fluminense
  3. Junior Sornoza
  4. Giuliano

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