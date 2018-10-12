İşte Fenerbahçe'nin acı gerçekleri...
Aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un "Takım paramparça. Herkes gruplara ayrılmış" açıklamasının dikkat çeken detayları ortaya çıktı.12 Ekim 2018 Cuma 10:57
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un çarşamba günü FB TV'de yaptığı açıklamalarda "Takım paramparça. Herkes gruplara ayrılmış" ifadesini kullanması oldukça dikkat çekmişti.
Kulübe yakın kaynaklar, takımda gruplaşmanın olduğunu ve futbolcuların 5 gruba bölündüğünü ifade ediyorlar.
Güçlü olan 2 grup var
Bu 5 gurubun temelini ise Kuzay Afrika Grubu ve eski yerliler gurubu teşkil ediyor. Kuzey Afrika Grubu'nda Slimani, Dirar, Aatıf ve Benzia yer alıyor. Slimani'nin bu gruptan ayrıldığı da iddia ediliyor.
Yerliler fire verdi
Eski yerliler grubunda ise Volkan, Mehmet Topal, Alper, Hasan Ali ve Şener yer alıyor. Volkan kadro dışı kalana kadar en güçlü grup buydu.
Benzia 2 maç yedek kaldı
Benzia'nın takıma yeni katılmış olmasına rağmen Aatıf ve Nabil Dirar'ın kadro dışı bırakılmasına karşı tavır aldığı ve bu yüzden Phillip Cocu tarafından Spartak Trnava ve Medipol Başakşehir maçlarında yedek kaldığı da iddia ediliyor. Benzia'nın bundan sonraki tavırları ise çok önemli.
Kuzey Afrika Grubu
SLİMANİ
DİRAR
AATIF
BENZİA
Eski Yerliler Grubu
VOLKAN
TOPAL
ALPER
H.ALİ
ŞENER
Eski Yabancılar Grubu
SKRTEL
VALBUENA
ROMAN
ISLA
YORUM YAZ