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İşte ‘endorphin’ dolu mutluluk tabağı

İçinde “Endorphin” bulunan besinler insanlara mutluluk veriyor.

11 Eylül 2018 Salı 15:14
İşte ‘endorphin’ dolu mutluluk tabağı

Çilek, muz, üzüm, portakal, çikolata, dondurma içinde “Endorphin” maddesi bulunan besinler. Ve galiba onun içinde herkes tarafından seviliyorlar. “Endorphin” mutluluk saçıyor.

Portakal gitti. Çikolata her zaman var. Muz ithal olarak dört mevsim marketlere girebiliyor. Üzüm için sonbaharı bekleyeceğiz. Fakat şimdi çilek ile dondurma ikilisinin saltanat günleri.. Çileğin hormonsuzunu bulmalı, iri, kırmızı kırmızı, kokusuzlarına aldanmamalısınız. Dondurmanın da halis süt ve Kahramanmaraş dağlarının orkidesinin sahlebiyle yapılmış olana dikkat etmelisiniz.

Çilek: C vitamini deposu olan çilek, önde gelen afrodizyaklar arasında yer alır. Çilek bütün salgı bezlerini çalıştırarak vücuda gençlik ve kuvvet kazandırır. Yüksek tansiyonu düşürür, damarları temizler. Kansere karşı korur, böbrekte kum ve taş oluşmasını önler.

Dondurma: Çok yenirse şişmanlatır, az yenirse mutluluğa mutluluk katar. Dondurma gençlik tazeliktir. 100 gr dondurmada ortalama 135mg kalsiyum, 115mg fosfor, 100mg sodyum, 160mg potasyum, 25 gr karbonhidrat bulunuyor. Sütten daha zengin bir besin maddesidir. A,C,D,E vitamini vardır. Çocukların sağlıklı büyümesi ve kemik erimesi sorunu olan kişiler için büyük önem taşır.

 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 15:14
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