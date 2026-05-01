İşte CHP gençliği: Yaşlı adamın yüzüne tekme atıp sosyal medyada paylaştılar
İzmir’i dünyanın en kötü kokan şehrine ve en büyük açık hava çöplüğüne çevirmelerine rağmen CHP’nin kalesi olmaktan vazgeçmeyen İzmir'de gençlerin yaşlı bir adama uyguladıkları şiddet büyük tepki çekti. Buca’da sokakta uyuyan yaşlı bir adamı uyandırarak önce dalga geçen gençler ardından yüzüne tekme attıkları anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.
İzmir'in Buca ilçesinde sokakta yatan yaşlı ve savunmasız adamın yanına yaklaşan iki gençten biri cep telefonu kamerasını açarak kayda girdi.
Yaşlı adamı uykusundan uyandıran ve bir süre dalga geçen şüpheliler, daha sonra yaşlı adama şiddet uyguladı.
Görüntüyü çeken şüphelinin yönlendirmesiyle hareket eden diğer kişi, yaşlı adamın yüzüne tekme attı.
Yaşlı adam aldığı darbeyle sarsıldı ve saldırganlara tepki gösterdi. İki şüpheli şahıs ise olay yerinden hızla uzaklaştı.
Şüpheliler, yaşlı vatandaşa uyguladıkları şiddet anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınladı. Görüntüler büyük tepki çekti.