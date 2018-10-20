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İşte bir bardak kahvenin faydaları ve zararları

Kahvenin içindeki kafein yüzünden alışkanlık yapar. Fakat bir bardak kahve baş ağrısına, karaciğere ve mide rahatsızlıklarına karşı faydalı oluyor.

20 Ekim 2018 Cumartesi 20:35
İşte bir bardak kahvenin faydaları ve zararları

Zararlarına bakalım:

● Kalbin ritmini olumsuz yönde etkiliyor. Çarpıntıya da taşikardi yapıyor.

● Fazla içilmesi tansiyonu hızla yükseltiyor.

● Mide ülserinin azmasını tetikliyor.

● Yemek zamanlarında yükselen kan şekeriyle birlikte içilen kahvenin şeker hastalığını olumsuz yönde etkilediği ortaya çıktı. Öte yandan kahvenin içindeki kafeinden değil, minerallerinden dolayı şeker hastalığına karşı koruyucu bir etkisi olduğunu savunan uzmanlar da var.

● Yine uzmanların bir kısmı kahvenin vücutta sıvı kaybına sebep olduğunu belirtiyor.

● Kahve uzun zamanlardan beri migreni tetikleyen uyarıcıların başında sayılıyor.

● Kafein, vücudun demir ve diğer besinleri emmesini engelliyor. Ayrıca, kalsiyumun idrar ile vücuttan atılmasına sebep oluyor. Bu da osteoporoz (kemik erimesi) riskini artırıyor.

● Kafeinin doğurganlığı da olumsuz yönde etkiliyor.

● Kafeinin anne karnındaki bebeğe zararlı olduğu biliniyor.

FAYDALARINA GELİNCE

● Kahvedeki antioksidanlar kansere yol açan hücrelerin çoğalmasını engelliyor.

● Migreni olumsuz yönde etkileyen kahve, şaşırtıcı bir biçimde baş ağrısına iyi geliyor.

● Kahve konsantrasyona yardımcı oluyor. Yapılan araştırmalarda, okul çağındaki çocuklar, az miktarda kahve ile süt içtiklerinde sabah derslerinde daha başarılı oldukları görülüyor.

● Düzenli kahve içenlerin siroz gibi karaciğer rahatsızlıklarından daha az şikayet ettiği görülüyor.

● Kadın vücudu erkeğe kıyasla iki kat daha fazla safra taşı üretiyor. Günde dört bardak kahve içen kadınların içmeyenlere oranla yüzde 25 daha az safra taşından şikayet ettiği belirlendi.

● Yapılan çalışmalarda bilinenin aksine; kahvenin selülite karşı faydalı olduğu görülüyor.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 20:35
  1. kahvenin faydaları
  2. kahvenin zararları

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