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İşte Beşiktaş'ın yeni Talisca'sı Marco Fabian!

Talisca'nın ayrılmasının ardından 10 numara arayışlarını sürdüren Beşiktaş Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt’ta forma giyen Marco Fabian’ı transfer etmek için girişimlere başladı.

14 Ağustos 2018 Salı 13:29
İşte Beşiktaş'ın yeni Talisca'sı Marco Fabian!

Beşiktaş’ın 10 numara transferindeki hedefi ortaya çıktı. Anderson Talisca’yı gönderdikten sonra bu mevkiye oyuncu arayışında olan siyah-beyazlılar, Eintracht Frankfurt’un Meksikalı futbolcusu Marco Fabian’ın peşine düştü.

‘Kulüple görüşme yapacağız’

29 yaşındaki futbolcuyla Beşiktaş’ın ilgilendiğine dikkat çekilerek futbolcunun “Menajerim Eintracht Frankfurt ile görüşme yapacak ve ondan sonra ne olacağı netleşecek. Teknik direktörümüz benimle bir görüşme yaptı ve takımda tutmak istediğini söyledi. Ben de kalmak isterim ama bu aynı zamanda işin maddi yönüne de bağlı” sözlerine yer verildi.

Kalma şartı; ücret artışı 

Kulübüyle sözleşmesi 2019’da sona erecek olan Marco Fabian’ın bu sözleri yeni sözleşme yapılması durumunda, ücretinde artış istediği şeklinde yorumlandı. Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter ‘Çok iyi oyuncu’ şeklinde tanımladığı futbolcunun takımda tutulması için yönetime talimat verdiği, ancak oyuncunun ücret artışı talebinin karşılanıp karşılanmayacağının belirsiz olduğuna dikkat çekildi. 

Dünya Kupası’nda oynadı

Transferde hareketli saatler geçiren ve Hamburg forması giyen Filip Kostic’i kadrosuna katmaya çalışan kırmızı-siyahlıların, kaynak yaratmak adına Marco Fabian’ı gözden çıkarabilecekleri belirtildi. 40 kez Meksika milli takımı forması giyen tecrübeli futbolcu, ülkesinin Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı. 

(Milliyet)

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 13:29
  1. Beşiktaş
  2. Eintracht Frankfurt
  3. Marco Fabian
  4. Bundesliga

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