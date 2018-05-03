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İşte Aykut Kocaman'ın şampiyonluk formülü: +15 averaj!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kalan son 3 hafta da şampiyonluk için averaj hesaplarına başladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 03:05
İşte Aykut Kocaman'ın şampiyonluk formülü: +15 averaj!

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman herkesten çok şampiyonluğa inanıyor… Tecrübeli teknik adam bu yüzden averaja büyük önem veriyor. Son 3 haftada oynanacak Bursaspor, Karabükspor ve Konyaspor maçlarında sadece 9 puan değil +15 gollük bir averaj hesabı yapıyor.

 

Galatasaray ile aralarında bulunan 5 gollük averaj dezavantajını yıkmak için üç maçta da atabilecekleri kadar çok gol atmanın hesaplarını yapıyor. Kocaman Bursa ve Konya maçlarında en az 3’er veya 4’er farklı galibiyet beklerken, Galatasaray’ın Karabük karşısında aldığı 7 gollü galibiyeti takımının önüne örnek olarak koyuyor. En az 7 farklı kazanmak zorunda olduklarını anlatıyor.

Fenerbahçe, Galatasaray beraberliğinden sonra son 5 haftada + 14 averaj yaptı.

 

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 03:05
  1. Karabük
  2. Konya
  3. Bursa
  4. Aykut Kocaman
  5. Şampiyonluk
  6. Süper Lig

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